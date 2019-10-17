Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den İmamoğlu'na 700 milyonluk yetki /17 Ekim 2019 19:13

İBB'den İmamoğlu'na 700 milyonluk yetki

İBB Meclisi, büyükşehirin maaş, iç-dış borç, vergi, kamulaştırma gibi masraflardan oluşan 850 milyon TL’yi aşan sabit zaruri giderleri ve seçim öncesinden kalan vadesi geçmiş borçların oluşturduğu 4 milyar TL’yi aşan tutarın kısmen de olsa ödenebilmesi yurt içi bankalardan 700 milyon lira borç alması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verdi. Yetki verilirken başta İGDAŞ’ın BOTAŞ’a olan borcu olmak üzere tüm İBB iştiraklerinin borçlarının ödeme planlamasında dikkate alınması istendi.

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İBB Meclisi Ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi 1.Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplandı. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finans Müdürlüğü'nün “iç borçlanma talebi” İBB Meclis gündeminin ilk maddesi oldu. Talep yazısında 2019 yılı bütçe gider kalemlerinde önemli tasarruflar sağlanması ve bazı harcamaların ötelenmesine rağmen toplam yıllık giderlerin 22 milyar TL seviyesinde kalacağı, bununla birlikte 2019 yılı için bütçelenen toplam gelirlerin ise 17 milyar TL'nin altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

KAYNAK TEMİNİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞU BELİRTİLDİ

Maaş, iç-dış borç, vergi, kamulaştırma gibi masraflardan oluşan 850 milyon TL'yi aşar sabit zaruri giderler nedeniyle ve seçim öncesinden kalan vadesi geçmiş borçların oluşturduğu 4 milyar TL'yi aşan tutarın kısmen de olsa ödenebilmesi amacıyla yurt içi bankalardan kaynak teminine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Önemli oranda borç yükü ile karşı karşıya olan belediyenin gerekli ödemeleri yapabilmek için yurt içi bankalardan 700 milyon TL borç alınması konusunun meclise havale edilmesi istendi.

İŞTİRAKLERİN BORÇLARINA HASSASİYET İSTENDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından taleple ilgili hazırlanan raporda, “Belediye iştiraklerinin esasen belediye hizmetlerini yerine getirmesi sebebiyle İBB belediyesi iştiraklerinin özellikle halkın ısınma ihtiyacının karşılanması konusunda doğalgaz temini sağlayan iştirakinin doğalgaz tedariki ile ilgili kuruma olan borcu başta olmak üzere tüm İBB iştiraklerinin borçlarının da ödeme planlamasında dikkate alınması hassasiyeti belirtilerek ilgili mevzuatlardaki şartların yerine getirilmesi kaydı ile uygun görülmüştür” denildi. Oybirliği ile İBB başkanı İmamoğlu'na borçlanma yetkisi verildi.

Temmuz ayında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılması için 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi verilmişti.
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