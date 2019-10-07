İBB'den işçi alınlarıyla ilgili ‘dolandırıcılık’ uyarısı

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır."