Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi /30 Kasım 2019 18:23

İBB'den İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından projesi hazırlanan 18.4 km uzunluğundaki Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı için “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı çıktı ve inşaat için geri sayım başladı.

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İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce proje çalışmalarına başlanan Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçen 7 adet istasyona sahip yeni metro hattı için önemli bir karar çıktı. İBB'nin eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı  Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu karara bağlandı. Metro hattı için 29 Kasım 2019'da “ÇED gerekli değildir kararı” verildi ve inşaat çalışmalarına başlamak üzere ilk adım atılmış oldu. Metro hattı için hazırlanan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre 18.4 km uzunluğunda Kadıköy-Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı İstanbul'un Anadolu yakasında doğu-batı aksında ekspres bir hat niteliği taşıyacak.

AVRUPA YAKASI’NA VE ADAPAZARI'NA BAĞLANACAK

Henüz proje aşamasında olan İncirli-Söğütlüçeşme Metrosu ile Altunizade İstasyonu'nda,  Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu ile de Esatpaşa İstasyonu'nda fiziksel olarak birleşerek Avrupa yakasına erişim imkanı sunacak. Yapım çalışmaları devam eden Göztepe-Ümraniye, Dudullu- Bostancı ve Çekmeköy- Sultanbeyli Metro hatları ile de entegre olacak. Yeni hat,  Samandıra bölgesinde yapılacak İstanbul-Adapazarı Hızlı Tren Hattı'nın Anadolu İstasyonu ile bağlantı yapacak şekilde planlandı.

4.6 MİLYARLIK YATIRIM

Yatırım bedeli 4 milyar 653 milyon 264 bin TL olarak belirlenen hattın inşaatının 4 yılda tamamlanması planlanıyor. Hat, “Esatpaşa, Finans Merkezi, Ataşehir, Türk-İş Blokları, Ferhatpaşa, Samandıra ve Veysel Karani” olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor.  Kadıköy-Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı için ilk yatırım aşamasında gerekli araç sayısı yedekler dahil 144 olarak planlandı.
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