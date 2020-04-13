İBB'den korona virüs nedeniyle bir vefat daha

Dünyayı ve Türkiye'yi kasıp kavuran korona virüsü salgını belediye çalışanlarını da etkiliyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada korona virüs nedeniyle hastalanan personel sayısının 433'e yükseldiği belirtildi.







Öte yandan Ongun, belediyenin ulaştırma bölümünde Ahmet Hakan Fenerci isimli bir çalışanın korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.Belediye sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:





“Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.”