Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den metrobüs iddiasına cevap geldi /09 Aralık 2020 00:26

İBB'den metrobüs iddiasına cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un 'metrobüsler garajda bekletiliyor' iddiasıyla ilgili bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da metrobüslerin garajda bekletildiğine yönelik iddialara araçlardaki kamera kayıtlarını paylaşarak yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da metrobüslerin garajda bekletildiğine yönelik iddialara araçlardaki kamera kayıtlarını paylaşarak yanıt verdi.

İBB tarafından 7 Aralık Pazartesi ve 8 Aralık Salı günü sabah saat 08.00’de bakım ve onarımların yapıldığı garajlarda bekletilen araçların sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. 

Bilgilendirmede metrobüste sefer sayısının Covid-19 salgını boyunca geçen yıla göre artış gösterdiğini ve yolcu sayısının yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Bakım ve onarım dışında bütün otobüslerin seferde tutulduğu belirtildi.

Söz konusu bilgilendirme İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından Twitter üzerinden de yapıldı. Ongun paylaşımında şunları belirtti:

"Bütün garajları kontrol ettik, özellikle yoğun saatlerde bakım ve onarımda olanlar dışında tüm metrobüslerin hizmette olduğunu tek tek tespit ettik. Pik saatlerdeki kamera kayıtlarını da sizler için paylaşıyoruz."
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