Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den muhtaç insanlar için örnek kampanya /04 Mayıs 2020 19:20

İBB'den muhtaç insanlar için örnek kampanya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını sürecinde ekonomik olarak da zor günler geçiren vatandaşlar için başlatılan 'askıda fatura' uygulamasını tanıttı. İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğal gaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını sürecinde artırdığı sosyal yardım projelerine bir yenisini ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın nedeniyle evde kalma zorunda olan ya da işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla başlatılan ‘askıda fatura’ uygulamasını tanıttı.

Salgının sağlık problemleriyle birlikte çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturalara da dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

* Pandemi süreci nedeniyle İstanbul’da üç ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak üç ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğal gazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı.

* İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

Ekrem İmamoğlu, yeni başlattıklarI ‘askıda fatura’ uygulamasını da şu sözlerle anlattı:

* Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

* Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr'ye girerek askıda fatura uygulamamızda görebilirsiniz.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYALIM

* Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da doğal gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım.
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