Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den 'SGK borcu' açıklaması: Bakan Işıkhan'a yalanlama geldi /26 Temmuz 2024 15:31

İBB'den 'SGK borcu' açıklaması: Bakan Işıkhan'a yalanlama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3.3 milyar lira SGK borcu olduğunu açıklayan Bakan Vedat Işıkhan'ı yalanlayan bir açıklama yaptı. İBB'nin şirketlerinin 2.4 milyar TL SGK borcu bulunduğunu belirten İBB, 2019’dan bu yana gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığını ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi.

İBB'ye ait şirketlerin SGK borcunun 2.4 milyar TL olduğu belirtilen açıklamada, bunun 72.7 milyon dolara denk geldiği aktarıldı.

"2019’da devraldığımız SGK borcumuz 361 milyon TL, yani 63.3 milyon dolardı" denilen açıklamada, "Personel 20 bin artmış olmasına rağmen gecikmiş borcumuz yalnızca 9 milyon dolar arttı" bilgisi paylaşıldı.

BAKAN IŞIKHAN "İBB'NİN BORCU 3.3 MİLYAR TL" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin SGK'ye 3.3 milyar TL borcu olduğunu iddia etmişti.

Işıkhan, SGK'nin en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

İktidar, muhalefetin yönettiği belediyelerin çalışmasını engellemek için düğmeye basmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı açıklamasında, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere borç bildirimleri gönderildiğini duyurmuştu.
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