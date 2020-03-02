Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den Taksim için yeni karar... /02 Mart 2020 22:42

İBB'den Taksim için yeni karar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanması için uluslararası ve iki kademeli olarak Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'ni başlattı. İlk kademe için başvuruların son teslim tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi.

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Yarışmanın şekli ve türü internet sitesinden yayımlandı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.

ÖDÜLLER

Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 € ödeme yapılacaktır.

İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır:

Eşdeğer ödül: 50.000 € (3 adet)

Eşdeğer mansiyon : 10.000 € (5 adet)
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