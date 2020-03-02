İBB'den Taksim için yeni karar...

Yarışmanın şekli ve türü internet sitesinden yayımlandı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.





Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.





ÖDÜLLER





Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 € ödeme yapılacaktır.





İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır:





Eşdeğer ödül: 50.000 € (3 adet)





Eşdeğer mansiyon : 10.000 € (5 adet)