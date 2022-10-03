İBB'den toplu taşımayla ilgili 'evcil hayvan' kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların bakıcılarıyla yolculuk yapabileceğini duyurdu.İBB, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ öncesinde konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturarak toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi.Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve beş kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, beş kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.Köpekler ağızlık ve tasmalarıyla, kediler özel çantalarıyla, kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.