Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması /17 Ekim 2019 21:18

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AKP ve CHP grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına oybirliği ile karar verdi.

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İBB Meclisi, ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplandı. AKP ve CHP grubunun verdiği ortak teklif ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olması kararlaştırıldı. Oybirliği ile alınan karara göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarından kartını okutmak suretiyle ücretsiz yararlanılabilecek. 

Toplu taşıma ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Ücretiz ulaşım kararı; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.
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