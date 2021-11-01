Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den yeni taksi hamlesi /01 Kasım 2021 14:09

İBB'den yeni taksi hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sayısını arttırmak için atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürecek.

SHABER3.COM

İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.

Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'den yeni taksi hamlesi Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:49