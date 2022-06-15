Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den yeni adım: Kent lokantaları /15 Haziran 2022 19:53

İBB'den yeni adım: Kent lokantaları

Artan gıda fiyatları ve faturalara gelen zamlara bir de kira bedelleri ekleninde lokantacılar da bunları fiyatlarına yansıtmak durumunda kaldı. Böyle olunca lokantalara gidememeye başlayan İstanbullu için yeni bir alternatif olan 'Kent Lokantası' uygulamasının devreye gireceği açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan kent lokantaları, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor.

Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünler sunacak ilk kent lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN

Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantası’nda kadın çalışanları istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmet verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

SAYILARI KISA ZAMANDA ÇOĞALACAK

Kent Lokantası'nın ikincisi Bağcılar'da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı'nda hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte kentin farklı noktalarında açılacak Kent Lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.
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