İBB'den yeni şeffaflık hamlesi: 'Açık Veri Portalı' kullanıma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehre dair birçok güncel verinin paylaşıldığı 'Açık Veri Portalı' hizmetini kullanıma açtı.





İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Açık Veri Portalı' hizmetini twitter hesabından "İBB Açık Veri Portalı’nı kullanıma açtı. Bu portal, hem şeffaf bir kamu yönetimi için önemli bir adım hem de araştırmacılar ve girişimciler için erişilebilir yeni bir kaynak" sözleriyle duyurdu.





Euronews Türkçe'den Burak Ortahamamcılar'ın haberine göre portalın kullanıma açıldığı ilk saatlerde İstanbulluların en çok merak ettiği veri seti açık arayla İSPARK otoparklarına ait bilgiler oldu.







Kullanıcıların rağbet ettiği diğer veri setileri ise sırasıyla raylı sistem günlük yolculuk sayıları, toplu taşıma bilet fiyatları ve İETT Hat-Durak-Güzergahları.





https://data.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen Açık Veri Portalı'nda, Mobilite, Çevre, Enerji, Yaşam ve Ekonomi gibi 88 farklı kategori başlığı altında sıralanan veri setleri; geliştiriciler, girişimciler, akademisyenler, öğrenciler ve STK'ların kullanımına sunuluyor.





Kullanıcılar da veri seti talep edebilecek





İBB, kullanıcıların da Açık Veri Portalı'na katkı yapabileceğini duyurdu. Buna göre İstanbullular yeni veri setlerinin oluşturulması talebinde bulunabilecek.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CIO'su Erol Özgüner, İBB Açık Veri Portal'inin eksikleri ve düzeltmesi gereken noktaları olacağını, yapıcı eleştirilere açık olduklarını duyurdu.





Açık veri portalı uygulaması Türkiye'de ilk defa kez Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından 2015 yılında kullanıma açılmıştı.