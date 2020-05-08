İBB'in 'askıda fatura' kampanyasında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara yardım amacıyla, 'Askıda Fatura' kampanyası başlatmıştı.





Söz konusu kampanya kapsamında durumu elverişli olan vatandaşlar, belediye tarafından hazırlanan uygulamaya girerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödeyebiliyor.







İBB Başkanı İmamoğlu, kampanya kapsamındaki son rakamları vatandaşlarla paylaştı. İmamoğlu, 83 bin 191 ailenin 10.246.398 liralık faturasının ödendiğini duyurdu.





Twitter hesabından Askıda Fatura uygulamasından son durumu paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Sen de askıdan fatura al! Askıda Fatura kampanyamızın 3. gününde 83.191 ailenin 10.246.398 liralık faturası ödendi. Türkiye'nin her yerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olan vatandaşlara teşekkürler. Dayanışma büyüyecek."







