İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifiyle ilgili yeni gelişme

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantından önce yeni taksi sayısıyla ilgili teklif 6 bine çıkarıldı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB bürokratı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı toplantıda alınan kararı, sosyal medya hesabından paylaştı: Teklif ‘6 bin yeni taksi plakası’ olarak komisyona sunuldu. 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir dahaki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.





UKOME ÜYELERİ





* İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut





* İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir





* Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan





* Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy





* İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısa





* İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş





* Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat





* Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya





* Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım





* Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan





* 1. Hukuk Müşaviri Avukat Eren Sönmez





* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Ahmet Başeğmez





* Milli Savunma Bakanlığı 1. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Adnan Şen





* İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Hayati Selvi





* Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcisi Tamer Alpul





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Fikret Ergüven





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı Temsilcisi Suat Kaptanoğlu





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Fidan





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Levent M. Meriçli





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Halil Şahin





* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mevlüt Mert





* Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu





İSTANBUL’UN YENİ TAKSİLERE İHTİYAÇ DUYDUĞU AÇIKTIR

İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için ilk adımı atacaklarını belirten İmamoğlu'nun teklif yapılmadan önce sabah saatlerinde yaptığı açıklama şöyle;





* Bilimsel araştırmalarla üniversite raporlarıyla İstanbul’un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır.





* İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir.









* Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz.





* Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak.





* Daha iyi bir şekilde İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız.