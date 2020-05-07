Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin 'askıda fatura'sına siber saldırı! Şüpheli olağan... /07 Mayıs 2020 12:50

İBB'nin 'askıda fatura'sına siber saldırı! Şüpheli olağan...

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Askıda Fatura' uygulamasının ödeme sistemine siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu ve "Yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından siteyi yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar için 'askıda fatura' uygulaması başlattıklarını duyurmuştu. 
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