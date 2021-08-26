İBB'nin bin yeni taksi teklifi yine bakanlık oyuyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşüldü.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin reddedildiğini açıkladı.





Ongun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine."