Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin bin yeni taksi teklifi yine bakanlık oyuyla reddedildi /26 Ağustos 2021 18:08

İBB'nin bin yeni taksi teklifi yine bakanlık oyuyla reddedildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediye tarafından sunulan yeni taksi projesi, UKOME'deki bakanlık yetkililerinin oylarıyla 8. kez reddedildiğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin reddedildiğini açıkladı.

Ongun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine."
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