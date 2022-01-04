İBB'nin park arazisine çöküp dönerci yapmışlar!

Birgün'den İsmail Arı'nıngöre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) parkına AKP’li Pendik Belediyesi’nin 31 Mart 2019’daki yerel seçimlere sadece dört ay kala çöktüğü ortaya çıktı. Park alanının hemen yanında yer alan araziye de üç restoranın ücret ödemeden yerleştiği öğrenildi.BirGün’ün edindiği bilgilere göre, AKP’li Pendik Belediyesi, Kurtköy’de bulunan ve Viaport Alışveriş Merkezi’nin hemen karşısında yer alan 21 bin 275 metrekare büyüklüğündeki parkı, üç yıl önce “belediye hizmetlerinde kullanmak üzere” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep etti.İBB yönetimi de yangından mal kaçırırcasına ve yerel seçimlere dört ay kala binlerce metrekare büyüklüğündeki park alanını Pendik Belediyesi’ne tahsis etti. Park arazisinin, üzerinde yer alan tesislerle birlikte ve beş yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesi’ne tahsis edildiği bildirildi.AKP’li belediyeye 30 Kasım 2018’de tahsis edilen park alanında futbol sahası, soyunma binası, su deposu, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, egzersiz alanı, açık otopark, yürüme yolu, koşu yolu ve yeşil alanların bulunduğu ifade edildi.Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen park alanının yanında yer alan ve yine İBB’ye ait olan araziye de üç ticari işletmenin çöktüğü açığa çıktı. İBB bu üç işletmeden tam 60 aylık ecrimisil bedeli (haksız işgal tazminatı) talep etti.¦ Arazinin 580 metrekarelik kısmını 2015 yılının Haziran ayında İntiba Döner isimli bir dönerci işgal etti. İBB, restorandan tam 60 aylık ecrimisil bedeli (haksız işgal tazminatı) talep etti. İBB’nin işletmeden talep ettiği bedel aylık 87 bin TL, toplamda ise 4 milyon 145 bin TL.¦ Marmara Köylüce isimli market ise İBB’ye ait arazinin 250 metrekarelik kısmını işgal etti. İBB işletmeden 60 aylık ecrimisil bedeli (haksız işgal tazminatı) olarak aylık 35 bin 500 TL’den toplam 1 milyon 358 bin TL talep etti.¦ El Cezir Turizm Şirketi de bin 260 metrekarelik alanı 2015 yılının Haziran ayında işgal ederek kafe olarak kullanmaya başladı. İBB şirketten 60 aylık ecrimisil bedeli (haksız işgal tazminatı) olarak toplam 6 milyon 847 bin TL istedi.¦ Üç işletmeden istenen 60 aylık kira bedeli ise toplam 12 milyon 350 bin TL'yi buluyor.Pendik Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nerze Özyurtlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Bu durum klasikleşmiş bir AKP tavrıdır. Bu zihniyet 25 yıl boyunca İBB’yi bu şekilde yönetti. Bu son derece hukuksuz bir durum ve ne yazık ki bu tabloya artık şaşıramıyoruz” diye konuştu.