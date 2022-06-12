Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin projeyi iptal ettiği duyuruldu /12 Haziran 2022 17:57

İBB'nin projeyi iptal ettiği duyuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından otopark ve peyzaj projesi yapılmak istendiği belirtilen Kadıköy'deki Kuşdili Çayırı'nın yapısının bozulmayacağının açıklandığı aktarıldı.

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İstanbul Kadıköy’de doğal ve tarihi sit alanı olan Kuşdili Çayırı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı planlanan otopark ve peyzaj projesinde Ulaşım Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

İBB projeyi iptal ettiğini duyurdu.

Kuşdili Çayırı Platformu yaptıkları yazılı açıklama ile Kadıköy halkına müjdeyi verdi.

“Kuşdili Çayırı Platformunun İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı toplantılar, verdiği dilekçeler, yapılan eylemler; 2007’den beri Kuşdili Çayırı Platformu’nun gösterdiği kararlı tutum sonuç verdi” denilen açıklama şöyle devam etti: “Çok sayıda dayanışma, sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcisi ve çevre aktivistinin ve Kadıköy sakinlerinin “Kuşdili Çayır olsun” talebi etrafında toplandığı Platform, bugün İBB’nin verdiği haberle bu talep konusunda önemli bir kazanım elde etti. Hali hazırda İSPARK ve şantiye olarak kullanılan, eski Salı Pazarı’nın kurulduğu Kuşdili Çayırı, geçmişinde büyük bir çayır olarak Kadıköylülerin önemli bir buluşma, dinlenme ve eğlenme mekanıydı. İBB’nin Yeşil Alanlar Daire başkanlığından, Platform sözcülüğünü yürüten Gülsün Gökalp’e ilettiği mesajda, Kuşdili Çayırı’yla ilgili, daha önce yapılan toplantılarda dile getirilen talepleri değerlendirdiği ve “Park değil, Çayır” statüsünde bir yeni proje için çalışmayı gündemine alındığı belirtildi. Kuşdili Çayırı Platformu, bu önemli kazanımı sevinçle kamuoyuyla paylaşırken, Çayır talebinin takipçisi olmaya devam edeceğini de duyuruyor.
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