Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin taksi teklifi 11. kez reddedildi! /26 Kasım 2021 18:32

İBB'nin taksi teklifi 11. kez reddedildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'a 5 bin yeni taksi önerisi, UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 11. kez reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'a yeni 5 bin taksi plakası teklifi bugün 11. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına geldi. Toplantıda yapılan oylamada teklif 11. kez reddedildi.

Cumhuriyet'in haberine göre bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için UKOME'de oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin, UKOME'ye sunduğu taksi teklifinin 11. kez reddedildiğini duyurdu.

ONGUN: KASITLI OLARAK ÜYE DAĞILIMI DEĞİŞTİRİLMİŞ...

Ongun, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 11. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine" ifadelerine yer verdi.



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