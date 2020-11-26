Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin taksi teklifi reddedildi /26 Kasım 2020 21:20

İBB'nin taksi teklifi reddedildi

UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi. İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi.

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Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini paylaştı.

UKOME toplantısında görüşülen İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Teklif daha önce de 2 kez reddedilmişti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini paylaştı.
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