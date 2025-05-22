İBB'ye 3. dalga operasyonu: 16 kişi hakkında tutuklama talebi





SORUŞTURMA HAKKINDA

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde "usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi hakkında tutuklama; 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.20 kişinin ifade işlemlerine saat 12.30 sıralarında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlandı.13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında 20 kişiden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi. Hakimlikteki işlemlere başlanması bekleniyor.Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de "yer aldığı eylemlere ilişkin" inceleme yapılmıştı.Soruşturmada belirlenen tarihlerde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.