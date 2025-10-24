Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye 'dijital uygulama' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var /24 Ekim 2025 09:33

İBB'ye 'dijital uygulama' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında, İBB’ye ait dijital uygulamalara ilişkin bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise “darkweb” olarak bilinen yasa dışı internet ağında satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Aynı açıklamada, uygulama içindeki “İBB Hanem” alt programına 11 milyon yurttaşın sandık verilerinin işlendiği ve sistem dışına sızdırıldığı bilgisine yer verildi.

Bu tespitler üzerine, uygulamalarda yönetici konumunda bulunan kişiler ile ilgili İBB iştirak şirketlerinde görevli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'ye 'dijital uygulama' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:39