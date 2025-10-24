İBB'ye 'dijital uygulama' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise “darkweb” olarak bilinen yasa dışı internet ağında satışa çıkarıldığı tespit edildi.





Aynı açıklamada, uygulama içindeki “İBB Hanem” alt programına 11 milyon yurttaşın sandık verilerinin işlendiği ve sistem dışına sızdırıldığı bilgisine yer verildi.





Bu tespitler üzerine, uygulamalarda yönetici konumunda bulunan kişiler ile ilgili İBB iştirak şirketlerinde görevli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.







