İBB'ye yeni darbe: Bakanlık yeni yapılan metroları devretmiyor

Bakanlığın metro hatlarını işletmek için şirket kurma hazırlığında olduğu, Bunun için İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.’den çok sayıda personeli yüksek maaşlarla transfer ettiği belirtiliyor.





"İki hat için İBB'ye talep gelmedi"





Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı’nın metro hatlarını işletmek için bir hazırlık içerisinde olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin şu açıklamayı yaptı:





"Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul’da yapımı devam eden beş yeraltı metro projesi bulunuyor. Bunlardan 3’ü İBB Metro İstanbul A.Ş. tarafından işletilen metro ağına sinyal ve araç ile tam entegre olan hatlar. Diğer bir ifadeyle mevcut metro hatlarının devamı, uzatması niteliğinde olup, sinyal ve araç testleri Metro İstanbul A.Ş. yönetiminde yapılacak ve tamamlandığında işletilmek üzere İBB’ye teslim edilecek. Bu üç hattın test ve devreye alma süreçleri için Ulaştırma Bakanlığı ve İBB görüşmeler yapıyor. Bu hatlar tamamlandığında maliyetleri İBB’nin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacak. Ulaştırma Bakanlığı’nca yapımı devam eden ve İstanbul Yeni Havalimanı’na giden diğer iki metro hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletileceği ve bunun için bir şirket kurulacağı söyleniyor. Bu sebeple son iki yılda Metro İstanbul A.Ş.’den birçok teknik kadro bu şirkete geçmek için istifa etti. Söz konusu bu iki hattın test ve devreye alma süreçleri ve işletilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB’ye herhangi bir talep gelmedi.”





İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise şöyle konuştu:





“Bakanlık bugüne kadar birçok metro yaptı ve farklı metro simgesi koymak gibi bir uygulamaya gitmedi. Zannediyorum ki şimdi Gayrettepe metro hattını da devretmeyecekler. Bu hattı Bakanlık kendisi işletecek, o nedenle de kendisine başka bir metro amblemi seçmiş gibi görünüyor.





Bakanlığın yaptığı diğer metro çalışmaları İstanbul metrosuna entegre olduğu için ve hatlarımızın devamı niteliğinde olduğu için işletme anlamında bize devretmek zorundalar. Yakında açılacağını belirtilen Gayrettepe-Havalimanı metrosu ise hiçbir hattımızın devamı değil. Tek başına bir metro hattı. Bildiğim kadarıyla Ulaştırma Bakanlığı bir şirket kuruyor bu metro hattını işletmek için. Bizim Metro A.Ş.’deki elemanlarımızın bir bölümünü de yüksek maaş vererek transfer ettiler. Şirketin kuruluşu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının beklendiğini biliyoruz.”