Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye yeni operasyon: 18 Gözaltı kararı /18 Temmuz 2025 09:15

İBB'ye yeni operasyon: 18 Gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni operasyon dalgasında, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

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18 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilip ertesi günü gözaltına alınmasıyla başlayan İBB soruşturmasında 18 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verildiği açıklandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart operasyonlarında yeni gözaltı kararları verildi.


14 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında, 'rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla 18 kişi bugün eşzamanlı 'yakalama, gözaltı, arama ve el koyma' işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Sabah saatlerinde 14 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişiyle ilgili işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.
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