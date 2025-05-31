Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediyelere yeni operasyon: 5 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı /31 Mayıs 2025 08:57

CHP'li belediyelere yeni operasyon: 5 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ve Avcılar belediye başkanı yardımcıları ile çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li belediyelere yeni operasyon: 5 belediye başkanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:36