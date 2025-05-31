CHP'li belediyelere yeni operasyon: 5 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.



Beşiktaş ve Avcılar belediye başkanı yardımcıları ile çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı.