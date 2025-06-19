Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye yönelik operasyonlarda yeni gözaltılar /19 Haziran 2025 21:51

İBB'ye yönelik operasyonlarda yeni gözaltılar

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonu kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi ve firmanın muhasebe müdürü Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve firmanın genel müdürü Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi. Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş'in gözaltına alındığı öğrenildi. 
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