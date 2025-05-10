Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye yönelik soruşturma: 1 kişi hakkında yakalama kararı /10 Mayıs 2025 20:12

İBB'ye yönelik soruşturma: 1 kişi hakkında yakalama kararı

İBB'ye ilişkin 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturmada Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Gülibrahimoğlu'nun "malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek" gerekçesiyle şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.
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