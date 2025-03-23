İBB'ye yönelik soruşturmada kararlar açıklanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ederken, kararlar açıklanmaya başladı.





İBB soruşturmasında açıklanan kararlar şöyle:





İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 92 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken İPA Başkanı Buğra Gökçe ve İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz tutuklandı.





İmamoğlu İnşaat Genel Müdür Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ve Serdar Haydanlı tutuklandı.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın ise serbest bırakıldı.





Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gizli tanığın 'İBB'ye naylon fatura kesiyor' dediği Serdar Haydanlı’nın nezarete bile konulmadan serbest bırakıldığını açıkladığı Serdar Haydanlı, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas tutuklandı.





Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı.





Sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı. Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.





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