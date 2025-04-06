Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş gelişme /06 Nisan 2025 00:04

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında firari Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlattı. Soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evinden gözaltına alındı.

İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı, "kent uzlaşısı" soruşturmasında ise serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

Kaan Ketenci KKTC'de yakalanarak İstanbul'a getirildi. Ketenci işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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