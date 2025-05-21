İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gelişme: Zafer Keleş tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır iddialarla suçlanan Zafer Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zafer Keleş'in, suç örgütü adına kendisinden istenen paraları belirli adreslere teslim ettiği iddiaları üzerine gözaltına alındığı belirtilmişti.



Zafer Keleş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilerek cumhuriyet savcılığına ifade verdi. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Keleş, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



NE OLMUŞTU?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Hakkındaki asılsız iddiaları yalanlayan Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.



İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.