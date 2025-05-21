Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gelişme: Zafer Keleş tutuklandı /21 Mayıs 2025 00:12

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gelişme: Zafer Keleş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır iddialarla suçlanan Zafer Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zafer Keleş'in, suç örgütü adına kendisinden istenen paraları belirli adreslere teslim ettiği iddiaları üzerine gözaltına alındığı belirtilmişti.

Zafer Keleş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilerek cumhuriyet savcılığına ifade verdi. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Keleş, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Hakkındaki asılsız iddiaları yalanlayan Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gelişme:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:04:44