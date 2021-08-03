Samanyolu Haber /Gündem / İBDA-C’nin avukatı İBB’ye 2.2 milyonluk bina satmış! /03 Ağustos 2021 09:39

İBDA-C’nin avukatı İBB’ye 2.2 milyonluk bina satmış!

İBB’nin AKP yönetimindeyken Hasan Ölçer’den şaibeli bir şekilde aldığı bina tam 2.2 milyon lira. Ve kullanılmıyor...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2 milyon 250 bin TL'ye 2017 yılında satın alınan Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın; neden satın alındığını, kamu zararı oluşup oluşmadığını incelemek üzere yeni yönetim müfettiş görevlendirildi.

KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE?

Beyoğlu'ndaki binanın AKP yönetimindeyken İBDA-C'nin avukatlığını yapan Hasan Ölçer'den 2 milyon 250 bin lira bedel ile satın alındığı ortaya çıktı. Binanın tapusu 8 Şubat 2017'de İBB adına tescil edildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da 27 Nisan 2017 tarihli dilekçesi ile İBB Başkanlığı'na başvurarak bu binanın kendilerine tahsis edilmesini istedi.

4 YILDIR BOŞ DURUMDA

İBB Meclisi'nin 16 Haziran 2017 tarihli meclis kararıyla da bina, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edildi. Ancak yeni yönetim tahsisi gerçekleştirmedi. Bina 4 yıldır boş durumda. CHP grubu, satış sürecinde verilen karara itiraz etmişti.
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