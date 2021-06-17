IBM, Avrupa'daki ilk kuantum bilgisayarını Almanya'ya kurdu

Üniversite çalışmaları sırasında kuantum kimyası üzerine bir tez yazan Angela Merkel, "Almanya, kuantum teknolojileri üzerine araştırmalarda en iyiler arasında ve öyle kalmayı planlıyor" dedi.







Euronews'in haberine göre Angela Merkel, kuantum bilgisayarların "dijital ve teknolojik egemenlik arayışında önemli rol oynayabileceğine" inandığını söyledi.





Avrupa'nın ilk ve en güçlü kuantum bilgisayarı olan "IBM Quantum System One", Alman araştırma enstitüsü Fraunhofer iş birliği ile Stuttgart yakınlarında kuruldu ve nisan ayının başından beri faaliyette.





Söz konusu makine ayrıca IBM grubunun Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk kuantum bilgisayarı.





Kuantum teknolojisi, sonsuz küçük parçacıkların olağanüstü fiziksel özelliklerinin sayesinde, mevcut en hızlı süper bilgisayarların kapasitelerinden çok daha üstün bir potansiyele sahip.





Merkel, hükümetinin yakın zamanda kuantum hesaplama araştırmaları için ayrılan fonu önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar Euro artırmaya karar verdiğini söyledi.





Kuantum bilgisayarı nasıl çalışır?





Kuantum bilgisayarın nasıl çalıştığına geçmeden önce klasik bilgisayarların çalışma prensibini hatırlamak faydalı olur.





Klasik bilgisayarlar bir devre üzerindeki elektrik akımını anahtarlar yardımıyla açarak ve kapatarak çalışır. Bu anahtarın kapalı ya da açık olması sayesinde oluşturulan sıfır ve birler bilgisayar kodlarının temellerini oluşturur. Kodlamanın bilgi taşıyan en küçük yapıtaşı olan bu sıfır ve birlere bit ismi veriliyor.





Sonuç olarak klasik bilgisayarlar elektriğin fiziksel kanunlarına bağlı olarak çalışıyor ve tüm işlemlerini bu 0 ve 1'ler üzerinden yani elektrik akımının geçip geçmemesi üzerinden yürütüyor.





Kuantum bilgisayarları ise elektrik akımına bağlı olarak çalışmıyor. Onun yerine elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan bir sistemle işliyor. Bu sayede klasik bilgisayarlardan çok daha küçük bir alandan ve çok daha büyük bir hızla çalışabiliyorlar.





Kuantum mekaniğinin geçerli olduğu bu sistemlerde klasik bilgisayarlardaki akımın varlığı ve yokluğu gibi kesin tanımlamalar yerine genlikler ele alınıyor çünkü bu maddeler aynı anda hem madde hem de dalga boyu olarak davranabildiği için tek fiziksel bir tanımlama kullanmak mümkün olmuyor. Ayrıca bu parçacıklar aynı anda birden fazla genliğe sahip olabilirken birbirleriyle bağlantılı ya da karşıt durumda da olabiliyorlar.





Kuantum bilgisayarlar neden önemli?





Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının özellikle optimizasyon problemlerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Önünüzde çok alternatifli bir yol olduğunda klasik bilgisayarlar her adımda bir seçeneği deneyerek ilerliyor ve tamamını ele alması bazen çok uzun zaman alabiliyor. Olası yolların tamamını bir anda deneyebilecekleri için kuantum bilgisayarların ise bu süreyi oldukça kısaltacağı tahmin ediliyor.





Bu son gelişmeyle Çinliler de kuantum yarışına dahil olmuştu. Şu ana kadar Amerikalı Google, Amazon, IBM ve Microsoft'un bu alanda çalışmalar yaptığı biliniyordu. Pekin yönetimi ise kuantum araştırmalarına 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Washington'ın kuantum çalışmalarına ayırdığı bütçe ise 1 milyar dolar.