Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bir insan hakları savunucu olarak, Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz bu süreçte İbrahim Gökçek'in talebini duymanızı istiyoruz. Hiç olmazsa İbrahim'i yaşatalım." dedi.







Adalet ve İçişleri bakanlarının Helin Bölek ve Mustafa Koçak'ın taleplerine karşı sessiz kaldığını belirten Fincancı, "Hayat hakkı ihlali gerçekleştirdiniz. En azın İbrahim Gökçek'in sesinin duyulması ve Grup Yorum'un yeniden konserlerini yapmasını sağlama talebimiz var. Bir kez daha yeniden sesleniyorum. Grup Yorum'un konserleri yasaklanmasın diyoruz." diye konuştu.





HALUK TOLGA İLHAN: GRUP YORUM ÜYELERİ SERBEST BIRAKILSIN

Abdal grubunun solisti Haluk Tolga İlhan da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Adalet ve İçişleri bakanlarına çağrıda bulundu.





Grup Yorum üyelerinin taleplerinin karşılanmasını isteyen İlhan, "Grup Yorum üyeleri üzerindeki yasaklar kaldırılsın ve Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın." dedi.





Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek (solda) hayatını kaybetti. İbrahim Ekinci de ölüm orucunda.

HELİN BÖLEK VE MUSTAFA KOÇAK HAYATINI KAYBETTİ





2016 yılında tutuklanan Helin Bölek iki yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmiş, tutukluyken başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevini tahliye edildikten sonra ölüm orucuna dönüştürmüştü.





Bölek ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetti.







Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, İzmir Kırıklar 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde adil yargılanma talebiyle talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297'inci gününde hayatını kaybetti.