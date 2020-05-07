İki gün önce ölüm orucunu sonlandıran İbrahim Gökçek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gökçek'in ölüm haberi Grup Yorum'a ait sosyal medya hesabından duyuruldu.





Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 yılı kasım ayında İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında "polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma" suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştı.





Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden baskıya maruz bırakıldıklarını kaydetmişti.





ÇAĞRILARINA KULAK VERİLMEYİNCE AÇLIK GREVİNİ ÖLÜM ORUCUNU ÇEVİRDİ





Uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019'da "süresiz ve dönüşümsüz" açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.





20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etmişti.

Grup Yorum konserlerinin yasaklanmasına karşı 322 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.



Helin Bölek, 3 Nisan'da ölmüştü. 34 gün sonra da İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.





Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201'inci gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu.





Gökçek, 24 Şubat 2020'de Adli Tıp Kurumu'nun verdiği "cezaevinde kalamaz" raporu üzerine tahliye edilmişti.





Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Bölek, 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetmişti.





Gökçek 322 günlük ölüm orucunu iki gün önce sona erdirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.