Samanyolu Haber /Spor / İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde ilk kriz: Bayram Saral istifa etti /23 Temmuz 2024 13:55

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde ilk kriz: Bayram Saral istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde ilk istifa yaşandı. Bayram Saral, anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk istifa haberi geldi. Yönetim kurulu üyesi Bayram Saral, anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bayram Saral, istifasına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, TFF seçim sürecinde adil ve şeffaf bir yönetim vaat ettiklerini ancak bu vaadin gerçekleşmeyeceğine dair oluşan kanaat nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti.

Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.

    Bu mücadele sürecinde şiarımız “adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim” vaadi olmuştur.

    İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetime zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

    Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim.
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