Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow ile görüştü /02 Ağustos 2022 18:40

İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow'un bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve NATO bağlamındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, küresel ve bölgesel gündemin temel meseleleri de değerlendirildi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl sevkiyatı anlaşması, Suriye, Afganistan, mülteciler meselesi, Ermenistan ile normalleşme süreci, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreçleri, Ege ve Doğu Akdeniz konuları da ele alındı.

“TÜRKİYE BU SÜREÇTE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaparak, başta ekonomi ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Kalın, Türkiye’nin F-16 talebi konusunda ABD yönetiminin tutumundan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ABD Kongresi’nden de benzer bir yaklaşım beklentisini dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye’nin öncülüğünde BM, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması da değerlendirildi. Anlaşmanın küresel gıda krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow, Türkiye’nin bu süreçte kritik rol üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bu anlaşmanın Rusya ve Ukrayna arasında yeni ateşkes müzakerelerinin önünü açabilecek bir güven ortamı oluşturabileceğini ve Türkiye’nin bu yöndeki girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.
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