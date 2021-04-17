Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Kalın: Birlikte susmaya karar vermiştik /17 Nisan 2021 19:19

İbrahim Kalın: Birlikte susmaya karar vermiştik

Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, seslendirdiği 'hiç' isimli türküde kopuz çalan Erkan Oğur'un açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, Oğur ile birlikte susmaya karar verdiklerini belirterek, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur’un açıklamalarına cevap verdi.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlk iki gün Erkan Oğur Bey’i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. ‘Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin’ dedim. Birlikte susmaya karar verdik.” dedi.

Erkan Oğur’un üçüncü gün söylediği söylere üzüldüğünü ifade eden Kalın, “Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı.” değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Kalın’ın sözü, müziği kendisine ait olan ve seslendirdiği “Hiç Oldum” türküsü için çekilen klibin künyesinde kopuz ve gitarların karşısında adının bulunması nedeniyle müzisyen Erkan Oğur eleştirilerin odağına yerleşmişti. Oğur’un Kalın’la düeti için hayal kırıklığı yorumları yapılmıştı.

Erkan Oğur, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, İbrahim Kalın’ın çalması için ricacı olduğunu belirterek, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim” ifadesini kullanmıştı.
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