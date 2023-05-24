Samanyolu Haber /Politika / İbrahim Kalın da 'montaj video kumpasını' itiraf etti /24 Mayıs 2023 08:03

İbrahim Kalın da 'montaj video kumpasını' itiraf etti

Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya videosuna yapılan montajı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımız bugün Sivas mitinginde bir açıklama yaptı. 'Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu fakat asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sormamız gereken asıl soru bu" dedi.

"Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz" diyen Kalın şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız bugün Sivas mitinginde bir açıklama yaptı. 'Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu fakat asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sormamız gereken asıl soru bu.

1,5 aydır PKK kadroların ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor.

O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var. İnsanlar da haklı olarak 'Bunların temsilcileri nasıl oluyor da bir adayla ilgili açıklama yapıyorlar, 28 Mayıs'ta zafer halayları çekeceğiz' diyorlar."
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