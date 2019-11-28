İbrahim Kalın dondu kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında "Conflict Zone" isimli oturuma katıldı.





İbrahim Kalın, gazeteci Tim Sebastian’ın ve foruma katılanların sorularını cevapladı.





İBRAHİM KALIN: SEÇİM SANDIĞI VAR, BEĞENMEZSE HALK SİZİ YOLLAR





Kalın, "Seçim sandığı var. Halk beğenmezse sizi yollar." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sebastian, Kalın’a, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup belediye başkanlarını niçin görevden alındığını sordu.





Kalın'ın "Yargı süreci." ifadesine mukabil Sebastian, "Masumiyet karinesi nerede kaldı?" diyerek HDP’li belediye başkanlarının ispat edilmiş suçlarının bulunmadığı halde azledildiğini vurguladı.





“SİZ DE CEZALANDIRILABİLİRSİNİZ”





Sebastian, Kalın’ın “adil yargı süreci” ifadeleri üzerine ise "Siz demokratik süreci mahvediyorsuz.” eleştirisinde bulundu.





İbrahim Kalın’ın, Zaman gazetesinin İngilizce yayınında (Today’s Zaman) çalıştığına işaret ederek, “Siz de cezalandırılabilirsiniz. Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz.” dedi.





Bunun üzerine Kalın, "Onlar için çalışmadım, onlar için yazdım." dedi.





Gazeteci Tim Sebastian ile İbrahim Kalın arasında geçen diyalog:







İbrahim Kalın (İ.K): Her dört senede bir seçim gerçekleşiyor. Eğer iyi gitmiyorsanız, oy kullanırsınız.





Tim Sebastian (T.S): Ve ortadan kaldırırsınız. Tamamen demokratik olarak seçilmiş olmalarına rağmen, Güneydoğu’daki 24 belediye başkanını, Kürt belediye başkanlarını…





(İ.K): Maalesef, onlar halkın parasıyla PKK’yı destekliyorlardı.





(T.S): Kaç kişinin bu sebepten suçu kanıtlandı?





(İ.K): 20’nin üzerinde. Sanırım, hala mahkeme süreci devam edenler var.





(T.S): Hayır, hayır. Suçu kanıtlanmış kimse yok. Yani masumiyet karinesine ne oldu?





(İ.K): Devam eden bir yargı süreci var.





(T.S): Onlar basitçe işleri elinden alınmış, ortadan kaldırılmış kişiler.





(İ.K): Onlar adil bir yargı süreci içerisindeler.





(T.S): Siz demokratik süreci mahvediyorsunuz.





(İ.K): Onlar elbette cezalandırılacak.





(T.S): Eninde sonunda herkes cezalandırılabilir. Hatta belki siz de cezalandırılabilirsiniz, bir sonraki hükümet geldiğinde... Hiç bunu düşündünüz mü? Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz.







(İ.K): Onlar için çalışmadım. Onlar için yazdım.





(T.S): Onlar için yazdınız.





(İ.K): Evet, burada bir fark var.





(T.S): Türkiye’deki bir sonraki dönecek devran hakkında endişeleniyor musunuz? Belki başkaları gelir ve orada yakalanırsınız?





(İ.K): 5-10 yıl içerisinde Nazilerin iktidara geleceğini ve sizi burada yargılayacağını mı düşünüyorsunuz?





(T.S): Bu bir lekeleme.





(İ.K): Bu sizin söylediğiniz şey.





(T.S): Hayır.





(İ.K): Bu sizin bana söylediğiniz şey.





(T.S): Bu böyle hep kısır döngü Türkiye’de, değil mi?





(İ.K): Bu başka yerlerde de böyle.



