Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Kalın Irak'a gitti, binlerce PKK'lı Türkiye'ye dönecek /02 Temmuz 2025 11:04

İbrahim Kalın Irak'a gitti, binlerce PKK'lı Türkiye'ye dönecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak'a ziyaretinden hemen sonra PKK'nın sembolik silah bırakma töreni yapacağı gündeme geldi. Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun organize edeceği belirtilen törenin Irak'ın Süleymaniye kentinde yapılaması bekleniyor. Ayrıca, örgüt mensuplarından 700 kişinin 3. ülkelere gönderileceği, eyleme katılmamış 4 bin 500 kişinin ise Türkiye'ye getirileceği ileri sürülüyor

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden yaptığı çağrıyla resmi olarak başlayan yeni çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK, 12 Mayıs'ta örgütü feshettiğini duyurdu ve silahlı mücadeleye son verdiğini açıkladı. Örgütün kararının ardından, ne zaman silah bırakılacağı sorusu gündemdeydi. İddiaya göre örgüt, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bu hafta düzenlenecek sembolik bir törenle silah bırakacak. Silah bırakma töreninin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da IKBY'de temaslarda bulunduğu bir dönemde yapılması dikkat çekici.

PKK'DAN TÖREN
T24'ten Namık Durukan, örgütün 3 - 7 Temmuz tarihleri arasında silah bırakacağını yazdı. Durukan'ın haberine göre örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde, üç merkezden birinde törenle sembolik silah bırakacak. Silah bırakma törenini, örgütün üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan ve Mustafa Karasu organize edecek. Törenin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), uluslararası gözlemciler ve gazeteciler tanıklığında gerçekleşmesi bekleniyor.

'ÖCALAN - KARASU GÖRÜŞTÜ' İDDİASI
'İyi niyet göstergesi' olarak belirtilen silah bırakma töreninin Süleymaniye kent merkezi, Köysancak ilçesi veya Ranya ilçesinde yapılacağı da edinilen bilgiler arasında. Daha güvenli olacağı gerekçesiyle silah bırakma töreninin Köysancak ilçesinde yapılmasının üzerinde durulduğu ancak törenin yeriyle ilgili son ana kadar resmi bir açıklama yapılmayacağı da belirtiliyor.

Mustafa Karasu'nun İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiğine yönelik iddialar da gündemdeydi. Ancak bu iddialar doğrulanamadı.

KALIN KUZEY IRAK'TA
Çözüm sürecinde PKK kanadında bu gelişmeler olurken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da IKBY'ye gittiği ve ikili temaslarda bulunduğu duyuruldu. Dün yapılan duyuruda, Kalın'ın, Erbil’de KDP lideri Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde 'Terörsüz Türkiye' süreciyle alakalı atılacak adımlara da değinildiği belirtiliyor.

'700 KİŞİ 3. ÜLKELERE GÖNDERİLECEK, 4500 KİŞİ TÜRKİYE'YE ALINACAK'
Halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre ise, silahların teslimiyle ilgili çalışmaların başlatıldı, örgüt mensuplarının akıbetiyle ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Silah bırakma, sembolik olarak görülürken, örgütün yapısı ve finansal yapının dağıtılması için atılacak adımların daha çok önemsendiği belirtiliyor. Ayrıca, örgüt mensubu 700 kişinin 3. ülkelere gönderileceği, hiçbir eyleme katılmamış yaklaşık 4 bin 500 kişinin de Türkiye'ye alınacağı da edinilen bilgiler arasında.
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