İbrahim Kalın Washington’da neler karıştırıyor?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili bir soru üzerine iki ülkenin NATO'ya üyeliğinin bu yaz yapılacak zirvede güvence altına alınmaması için bir neden görmediğini söyledi.



Sullivan, bu kapsamda sadece Finlandiya ve İsveçli değil Türk yetkililerle de temas halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Bu çerçevede bugün, Washington'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Sullivan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri dahil Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir dizi meseleyi ele alacaklarını da ekledi.



Kalın’ın bugünkü temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile de biraraya gelmesi bekleniyor.



ABD-Türkiye İş Forumu’nda konuşan İbrahim Kalın, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra yarın da Kongre’de görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.



Türkiye’nin bazı konularda haksız önyargıya maruz kaldığını dile getiren İbrahim Kalın, “Kongre üyelerine ulaşmaya ve ne yaptığımızı, aynı zamanda birlikte ne yapmamız gerektiğini de açıklamaya çalışıyoruz, aynı zamanda ülkemizi ve geri kalan herkesi daha güvenli hale getirecek, hepimize yardımcı olacak fikir ve politikaların ortaya çıkmasına öncülük ediyoruz. Her zaman bunu söylerim, bunun doğru olduğuna inanıyorum, hepimiz kurtulmadan hiçbirimiz kurtulamayız ve hiçbirimiz özlediğimiz refah, güvenlik ve istikrardan faydalanamayız” diye konuştu.



Kongre üyeleriyle daha güçlü stratejik görüşmeler yapmaları gerektiğini söyleyen Kalın, siyaset kapsamındaki kısa vadeli çıkarları anladığını dile getirdi.



İbrahim Kalın, müttefikler arasında anlaşmazlıklar yaşanabileceğini ancak herkesin karşılıklı olarak yararlanacağı, her iki tarafın da çıkarlarını koruyacak şekilde bu anlaşmazlıkların aşılabileceğine işaret etti.



Kalın, Amerikalı Kongre üyelerinin daha fazla Türkiye'yi ziyaret etmelerini beklediklerini söyledi.



İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurusuna Türkiye’nin vetosuna da değinen Kalın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra bu ülkelerin güvenlik kaygılarını tam olarak anladıklarını ancak Türkiye’nin de meşru ulusal güvenlik kaygıları olduğunu hatırlattı. İbrahim Kalın, ABD'nin F-16 sorununun çözümünü bu konuya bağlamasını ise mantığa aykırı, kabul edilemez ve zarar verici olarak niteledi.



“Onlara PKK'nın varlığını anlattık” diyen Kalın, “Yabancıları ağırlamanın sığınmacı veya mülteci anlamına gelmediğini, (İsveç’teki) varlıklarının misafirperverliğin çok ötesine geçtiğini anlamaları biraz zamanımızı aldı ve bunun aslında PKK ve merkezi unsurların kendi sistemlerini manipüle etmesinden kaynaklandığını anlıyorlar” dedi. Kalın, terör örgütü PKK’nın İsveç'te derin kök saldığını söyledi.



Türkiye’nin NATO'nun genişleme politikasını, jeopolitik konum veya kültürel arka plan nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramadan yeni üyelerin ittifaka katılmasını desteklediklerini belirten Kalın, NATO’nun bir güvenlik teşkilatı olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle NATO'daki herhangi bir üyenin güvenlik kaygısının da önemli olduğunu söyledi ve “Bence şimdi çok daha iyi bir yerdeyiz” diye ekledi.



İsveç’te terörle mücadele yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini de hatırlatan Kalın, yürürlükteki İsveç yasalarına göre terör örgütüne üye olmanın suç olmadığını ifade etti.



Deprem felaketinden sadece 3 ay sonra Türkiye’de seçim yapılacağına da işaret eden İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem sonrası kararını değiştirmeyerek, seçimlerin daha önceden planlandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılacak olmasının demokrasinin bir göstergesi olduğunu söyledi.