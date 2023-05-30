İbrahim Kalın'dan açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kabineyle ve Mehmet Şimşek’in kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soruları da yanıtladı.





Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna... Bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" dedi.





'Mehmet Bey ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek'

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görev alıp almamasına ilişkin Kalın, "Bundan sonra da vermeye devam edecek. Bunun şekli ne olur, kabineye girer, giremez onu bilemiyorum. Cumhurbaşkanı'mızla da biliyorsunuz bir görüşmesi oldu. Ben de kendisiyle birkaç defa telefonda görüştüm" dedi. Kalın şunları söyledi:





"Kendisi zaten bu sürece makamdan, pozisyondan bağımsız olarak her zaman destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Onun şekli önümüzdeki günlerde netleşir. Ama Mehmet Bey bize bu alanlarda katkı vermeye elbette devam edecek. Geçmişte Cumhurbaşkanı'mızla birlikte çalışmış, kıymetli bir arkadaşımız. Kendisinin uluslararası piyasalarda da iyi bir itibarı var. Ekonomi çevrelerinde bilinen birisi. Çok da güzel katkı verdi. Önümüzdeki günlerde de kabinede olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecektir."