İbrahim Kalın'dan Arınç açıklaması: Bağlamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.





Kalın açıklamalarında, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’le ilgili “Terörle alakası yoktur” sözlerine de değindi. Kalın, “Sayın Arınç tecrübeli bir siyasetçidir. Büyüğümüzdür. Yaptığı bu açıklamalar şahsi fikirleridir. Cumhurbaşkanlığını bağlamaz” ifadelerini kullandı.





Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:





''Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in icraat programıyla ilgli bir sunumu oldu. Konulan hedeflere yüzde 95'ler oranında ulaşıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaş odaklı, rasyonel odaklı bir sistem. Halkoylamasıyla kabul edilen bu sistem 1 yılını tamamladı. 1 yıllık yeni sistemde hangi alanlarda başarılı olduk, hangi alanlarda yeni adımlar atılması gerekiyor bununla ilgli sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapacak.





GÜVENLİ BÖLGE





Fırat'ın doğusunda yaşanan hadiseler öncelikli gündem maddeler içinde yer alıyor. Güvenli bölge için adımlar atılıyor. Ortak harekat merkezi kurulu. Bizim amacımız Fırat'ın doğusu ile Irak'a olan bölgede tamamen güvenliği sağlamak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi güvenli bölge oluşturmak.





Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.





Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır.





Biz Amerikalıların verdiği bilgilerle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini bilemeyiz. Kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmeliyiz. Burada bir gecikme olursa bu bir oyalama taktiğine dönerse, güvenli bölge, terör örgütüne sınırın 10,20,30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse bu konuda en ufak bir tereddüdümüz olursa tabi ki Türkiye güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.





(ABD ile ticaret görüşmeleri) Cumhurbaşkanımız New York'ta temaslarda bulunacak.





'ENİNDE SONUNDA F-35 KRİZİNİN AŞILACAĞINA İNANIYORUZ'





Türkiye’yi F-35’den çıkartmak çok ciddi ekonomik, siyasi maliyetleri vardır. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye’yi o programdan çıkarmak o kadar kolay değil. Bunun çok ciddi sonuçları olur. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz. F-35’lerin bir şekilde bir vadede ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok.''