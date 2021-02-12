İbrahim Kalın'dan içeride başka, dışarıda başka S-400 mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini CNN International’a değerlendirdi.





Kalın, “İlişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz.” dedi.





Kalın, iki ülke arasında gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda ise şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Patriot ya da bir başka NATO müttefikinden başka bir savunma sisteminin satın alınması konusunda Türkiye’nin görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Bunu yapmaya hazırız, tam işbirliğine hazırız. Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Kendisi Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı tanıyor.”





GERİ ADIM YOK!





Kalın dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda ise CNN’de söylediklerini adeta tekzip etti: “Türkiye, Rus S- 400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak.” dedi.





ABD’nin, S-400’lere dair herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söylediğini belirten Kalın, “S- 400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD’li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S- 400 anlaşmasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. Türkiye, Rus S-400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak.” dedi.





SEÇİM DÖNEMİ AÇIKLAMALARI





CNN International’da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin beklentilerini anlatan Kalın, Biden’ın Türkiye ile ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz açıklamalarının seçim kampanya dönemine ait olduğunu iddia etti.





Kalın, “Kendisi Türk siyasetini tanıyor. Söz konusu (önceki) açıklamaları uygunsuzdu, bunları reddettik, (Türkiye ile ilgili) söyleminin tonunu ve akışı değiştirecektir.” diye konuştu.





TECRÜBELİ PROFESYONELLER





Kalın, Biden’ın ekibinin tecrübeli profesyonellerden oluştuğuna ve bu kişilerin Türkiye’yi tanıdığına işaret ederek şunları söyledi: “Özellikle Suriye’den Irak’a, Libya’dan Kafkasya’ya ve Körfez ülkelerine kadar bugünkü meydan okumaları göz önüne aldığınızda onların (Biden’ın ekibi) Türkiye’nin stratejik önemini ve değerini ilişkinin merkezine koyacaklarına inanıyorum. İnanıyorum ki onlar Türkiye ile çok olumlu bir ilişkiye hazırlar.”