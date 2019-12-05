İbrahim Okur'a 10 yıl hapis!

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1'inci Daire Başkanı İbrahim Okur’a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde tutuklanan Okur'un yargılandığı davaya bugün devam edildi.





İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından Yargıtay ek binasında görülen duruşmaya Okur tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı.





ÖNCE 12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, SONRA 18 YILA ÇIKARILDI





Dün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Okur aynı savunmayı tekrarladığını beyan ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.





Mahkeme safahatında etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten İbrahim Okur çok sayıda hâkim ve savcının ismini mahkemeye "örgüt üyesi" olarak beyan etmişti.





Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, İbrahim Okur hakkındaki kararı açıkladı.





Buna göre Okur’a “örgüt yöneticiliği” suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.





Cezada arttırıma giden daire, cezayı 18 yıla çıkardı.





Okur’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmeden daire, cezayı 12 yıla indirdi. Son olarak iyi hal indirimi yapan daire, 10 yıl hapis cezası vererek Okur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Hükmün oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

