Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Tatlıses devreye girdi “Megrî Megrî” Türkçe sözlerle yayınlandı /16 Ağustos 2025 14:18

İbrahim Tatlıses devreye girdi “Megrî Megrî” Türkçe sözlerle yayınlandı

Yeni barış sürecine destek için İbrahim Tatlıses, Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megrî Megrî" türküsünü, tüm dijital platformlarda yayınladı. Türkünün klibinde Erdoğan'ın süreci başlattığı konuşmasından "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece destek için İbrahim Tatlıses de devreye girdi. Arabesk ve halk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği “Megrî Megrî” türküsünü, tüm dijital platformlarda yayınladı.

Poll Production’dan yapılan daha önce yapılan açıklamada, sanatçı İbrahim Tatlıses’in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

“Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği ‘Megri Megri’ türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından ‘Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.’ sözlerine de yer verildi.”

DEVLETİN AJANSI AA DUYURDU

AA’nın duyurduğuna göre; açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği “Megrî Megrî” türküsünün bugünden itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacağı bildirildi.

KLİBE ERDOĞAN DA GİRDİ

Öte yandan Türkü için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci başlattığı konuşmasından “Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir” sözlerine de yer verildi. Tatlıses’in 2013’teki barış sürecinde de Şivan Perwer ile birlikte seslendirdiği eser, o dönemki sürecin ikonik anlarından biri haline gelmişti.
