Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Tatlıses köstebeği buldu! /19 Haziran 2020 12:19

İbrahim Tatlıses köstebeği buldu!

Türkücü İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı.

SHABER3.COM

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Tatlıses, Instagram hesabında, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de o da bizde rahatlasak. Ancak yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş! Neden?" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. 

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Tatlı, ifade vermek için Emniyet'e gitti. Tatlıses de o sırada polis merkezindeydi.

Kapının önünde gazetecilerin olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı görüntülenmemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

AKP'YE ALENEN DESTEK VERDİ

Türkücü İbrahim Tatlıses, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde İzmir'de düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaparak AKP için oy istemişti. 

Tatlıses AKP'den dört defa milletvekili aday adayı olmuş, ancak listelere girememişti. 

Saray'ın "Yedikule Konserleri" ismi ile düzenlediği ve Ajda Pekkan, Demet Akalın, Muazzez Ersoy, Ebru Yaşar ve Ali Şan gibi şarkıcıların ücret mukabilinde sahneye çıktığı konserlerde Tatlıses'e yer verilmemişti.    
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