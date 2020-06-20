İbrahim Tatlıses: Oğlum Ahmet beni tehdit ediyor

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ayrıntıları ortayı çıktı. Türkücü oğlundan şikâyetçi oldu.





"Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım." diyen Tatlıses, ancak öz oğlu Ahmet Salim Tatlıses'in dairelerin satışına engel olduğunu söyledi.





"O BURAYA GELSİN HELE!"







Tatlıses, "Benim Tatlıses Konakları’na gelmeme de engel olarak 18 Haziran’da ‘O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum’ şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı." dedi.







Tatlıses şunları dile getirdi: "Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir."





"AHMET SELİM TATLISES'TEN ŞİKÂYETÇİYİM"







Kendisinin bulduğu müşterilerin telefonla tehdit edildiğini aktaran Tatlıses, "Telefonda ‘Siz buraya boşuna heveslenmeyin, burayı biz satın alacağız, geri adım da atmıyoruz’ şeklinde konuşmalar olmuş. Mülklerimle ilgili kararlarıma engel olmaya çalışan ve beni gıyabımda tehdit ederek bulduğum müşterilerimi de tehdit eden Ahmet Salim Tatlıses’ten şikâyetçiyim. Ateşli silahı olup olmadığını görmedim, ancak olabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.





GAZETECİLERE UZAKTAN EL SALLADI





İbrahim Tatlıses’in şikâyeti üzerine polis merkezine getirilen Ahmet Tatlıses ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.





Çıkışta otomobiline binen Tatlıses soruları cevaplamadı, objektiflere el sallayarak uzaklaştı. Gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen İbrahim Tatlıses ise arka kapıdan çıktı.





Ahmet Tatlıses polisi verdiği ifadede şunları kaydetti: “Kendisi (İbrahim Tatlıses) bu taşınmazları satma niyetindedir. Kimlere ve kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle baskı kurmadım ve tehdit etmedim."