İbrahim'e 'Kalın' bir çift maaş kıyağı!

"HEPİMİZİ ÜZÜYOR"





YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Sayıştay rapora göre, TÜRKSAT’ın 8 kişilik yönetim kurulu üyeleri için 2021 yılında ödenen paranın toplam miktarı 2 milyon 716 bin TL’ye ulaştı. 2020 yılında ise yönetim kurulu üyeleri için toplam 2 milyon 31 bin TL’lik ödeme yapılmıştı. Böylece TÜRKSAT’ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2021 yılında 21 bin TL’den 28 bin 297 TL’ye yükselmiş oldu.Böylece, TÜRKSAT’tan aldığı ücret eleştiri konusu olunca “Çift maaş bizim talebimiz değil” diyen Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yüksek’in, TÜRKSAT’tan elde ettiği gelirin 21 bin TL’den 28 bin TL’ye yükseldiği ortaya çıktı. TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ek gelir elde eden isimler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da bulunuyor.T24'den Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ise, “Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Acımasızca eleştiriler oluyor. Çift maaş alalım diye bizim bir talebimiz olmuyor” demişti. Yüksek, yönetim kurulu olarak kendilerine verilen görevi layıkıyla yaptıklarını belirterek, “Tüm yönetimimiz toplantılara katılarak görevini yerine getiriyor ama bu tür eleştirilerin olması hepimizi üzüyor” ifadelerini kullanmıştı.Kemal Yüksek dışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da bulunuyor. Kalın, 19 Ekim 2015 tarihinden bu yana TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç da 1 Ekim 2014’ten bu yana TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan bir diğer isim de Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci. Birinci, yönetim kurulu üyeliğine 21 Kasım 2018’de getirildi. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev yapıyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Kolcu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Yunus Emre Ayözen ile Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Eyigün, yönetim kurulunun diğer üyeleri olarak görev yapıyor. TRT Genel Müdürlüğünden TÜRKSAT’a gelen İbrahim Eren’in ise başka bir görevi bulunmuyor.